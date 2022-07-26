Evinde fuhuş yaptıran şahıs, komisyon için yan odada beklemiş - Son Dakika
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Evinde fuhuş yaptıran şahıs, komisyon için yan odada beklemiş

26.07.2022 10:59
Evinde fuhuş yaptıran şahıs, komisyon için yan odada beklemiş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda; kadınların çaresizliğinden faydalanarak evinde para karşılığı fuhuş yaptıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda; kadınların çaresizliğinden faydalanarak evinde para karşılığı fuhuş yaptıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince fuhuş yapan ve yaptıran şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; A.Ç.'nin (62) Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak üzerinde bulunan ikametinde Z.T. (48) ve Ç.T.'nin (39) çaresizliklerinden faydalanarak para karşılığında iki ayrı erkek şahısla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Ayrıca ev sahibi A.Ç.'nin fuhuş yapıldığı sırada başka bir odada bekleyerek ilişkiden hemen sonra kadınlardan fuhuştan kazandığı paranın yarısını komisyon olarak aldığı tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda fuhuş amaçlı eve gelen iki erek şahıs ile kadınlara fuhuş yaptıran A.Ç. yakalandı.

Şahıslar hakkında işlem başlatılırken ayrıca para karşılığında fuhuş yaptıkları tespit edilen kadın ve erkek toplam 4 kişi hakkında 18 bin 896 TL para cezası uygulandı.

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde fuhuş yaptıran şahıs, komisyon için yan odada beklemiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinde fuhuş yaptıran şahıs, komisyon için yan odada beklemiş - Son Dakika
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