Son Dakika Haberleri: Evinde Gasp Edilen Ökkaş Dedenin Son Zanlısı Yakalandı

Evinde Gasp Edilen Ökkaş Dedenin Son Zanlısı Yakalandı

1 saat önce

Evinde gasp edilen Ökkaş dedenin son zanlısı yakalandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta evinde yaşlı adamı etkisiz hale getirerek gasp eden zanlılardan biri daha yakalandı.

Evinde gasp edilen Ökkaş dedenin son zanlısı yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta evinde yaşlı adamı etkisiz hale getirerek gasp eden zanlılardan biri daha yakalandı.
Olay, 17 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Evini kiraya verdiğini duyuran Ökkaş Nane'nin evine gelen bir kadın kiralık ev sordu. Evi gezen kadın kiralamaktan vazgeçip ayrıldı. Aradan 5 dakika geçtikten sonra tekrar kapı çaldı. Yaşlı adam kapıyı açtığında 2 şahsın saldırısına uğradı. Yaşlı adamı yere devirip elini ve ayaklarını koli bandı ile bağlamaya çalışan şahıslar, cebindeki anahtarı zorla alarak kasadaki paraları çalıp kayıplara karıştı. Yaşlı adam olayı polise haber verdi.
Olay yerinde koli bandı bulgularına rastlayan gasp büro ekipleri, faili meçhul soygun olayını araştırmaya başladı. Gerek olay yeri çevresinde gerekse il giriş çıkış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini tarayan polis ekipleri, şüphelilerin kimlik bilgilerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine hareket eden özel polis ekibi, Birecik'te çok sayıda adrese baskın düzenledi. Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada gasp edilen 27 bin 500 lira para ele geçirildi.
Şüpheli kadının öncelikle eve girip keşif yaptığı, erkek şahısların da yaşlı adamı koli bandı ile yere yatırıp etkisiz hale getirdiği, şahsın şalvarındaki kasa anahtarını alarak soygunu yaptıkları ortaya çıktı. Suç kayıtları da olduğu anlaşılan şüpheliler Perişan K., Mehmet B.(36), Habeş Y. ve Eser G. polis ekiplerinin çalışmaları sonrası il dışında yakalanıp tutuklanmışlardı. Son firarı şüpheli Ömer Faruk K. ise Gaziantep'te yakalanarak Kahramanmaraş'a getirildi. Gasp olayında şüpheli Ömer Faruk K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ömer Faruk K. ifadesinde, "Maraş'a dondurma yemeye geldim, olay yerine ben girmedim aşağıda araçta bekledim, bunlar olay yapmış benim haberim yok" dediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Polis, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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