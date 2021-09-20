Evinde gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dev yılan, sıçanı nefessiz bırakmış

Doğal yaşamın zengin olduğu ülkeler arasında yer alan Avustralya'da yırtıcı hayvanlar gündem olmaya devam ediyor. Brisbane kentinin banliyölerinden Kenmore'da yaşayan John Fegan isimli vatandaşın başına gelenler de ülke çapında çok konuşuldu.

YUVAYA TAŞIRKEN GÖRDÜ

Johng Fegan, arazisinde beslediği Reggie adındaki Avustralya keseli sıçanının eve giren yaklaşık üç metre uzunluğundaki bir halı pitonu tarafından duvara asılı bir yuvaya doğru taşırken gördü.

SIKI SIKIYA SARMIŞ

Hayvanı sıkı sıkıya saran hali pitonu, Fegan'ın eve çağırdığı yılan avcıları tarafından folluktan indirildiğinde Reggie isimli Avustralya keseli sıçanı ölümden kurtardı.

BEBEKLERİ DE KAYBOLMUŞ

Newsweek'e konuşan Fegan, 2011 yılından bu yana arazisindeki kutu içerisinde yaşayan sıçan Reggie'nin geçen yıl bir bebek sahibi olduğunu ancak bebeklerin kaybolduğunu söyledi.