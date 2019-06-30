Son Dakika Haberleri: Evinde gördüğü yılanı elleriyle yakalayarak doğaya saldı
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Evinde gördüğü yılanı elleriyle yakalayarak doğaya saldı

1 saat önce

Evinde gördüğü yılanı elleriyle yakalayarak doğaya saldıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş evinde eliyle yakaladığı yılanı doğaya saldı.

Evinde gördüğü yılanı elleriyle yakalayarak doğaya saldı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş evinde eliyle yakaladığı yılanı doğaya saldı.
Bursa İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan Bitirim evde gördüğü yılanı elleriyle yakalayıp doğaya saldı. Havaların sıcak olmasıyla birlikte son günlerde sayıları artan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Erdoğan Bitirim evinde yakaladığı yılanı doğaya salarken o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bitirim, yılana her hangi bir zarar vermediği belirterek, "Çok hızlı ve seri hareket ediyordu. Birkaç kez bana saldırmaya kalktı ama ben onu yakaladım. Yakaladığım yılanı zarar vermeden doğa saldım. Yaklaşık 1 metre boyunda bir yılandı" dedi.
Evinde gördüğü yılanı elleriyle yakalayarak doğaya saldı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
Bursa, İnegöl, Genel
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