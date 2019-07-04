Evinde hayatını kaybeden yaşlı adamın cesedi günler sonra bulundu
36 dakika önce
Samsun'da yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki şahıs, evden gelen kötü kokular üzerine 15 gün sonra ölü bulundu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
'da yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki şahıs, evden gelen kötü kokular üzerine 15 gün sonra ölü bulundu.
Olay, Canik
ilçesi Defne
Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Almanya
'da bulunan ve Samsun'daki evinde yalnız yaşayan Şeref Çetin'den (70) haber alamayan vatandaşlar, evden kötü kokular yükselmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde Çetin'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen Çetin'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Define arayan baba-oğul 10 metrelik çukurda ölü bulundu!
Kızının ölüm tuzağından sağ çıkan baba konuştu: Silah tutukluk yaptı, hayatım kurtuldu
Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
Karısının amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü