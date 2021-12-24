Evinde Hint keneviri yetiştiren öğretim görevlisine 22 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika

Evinin terasında Hint keneviri yetiştiren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju A. hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir ihbar üzerine Tanju A.'nın evinde yapılan aramada çok sayıda saksıda Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirilen Tanju A., ve arkadaşı S.K. gözaltına alınmış, Tanju A. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken arkadaşı serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tanju A. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Savcılık sanığın 'kullanıcıyım' iddiasına inanmadı"

Tanju A. hakkında hazırlanan iddianamede bilirkişinin raporuna da yer verildi. Satıma hazır esrarın ele geçirilmesinin altının çizildiği raporda, 'dikili ve sökülü vaziyetteki Hint keneviri kök sayısı, bunlardan elde edilebilecek uyuşturucu madde miktarı, satıma hazır esrarın ele geçirilmesi ve yanı sıra evde uyuşturucu hapların ele geçirilmesi' hususlarını dikkate alarak şüphelinin savunmasında 'kullanıcıyım' ifadesi gerçeği yansıtmıyor' denildi. İddianamede, evde ele geçirilen uyuşturucunun tek bir kişi tarafından kullanma miktarının üzerinde olması ve hassas terazinin yer alması gibi bulguların uyuşturucu ticaretinin yapıldığına işaret edildi. Tanju A. hakkındaki iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. - ANKARA