Evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

30.03.2022 12:01

Başkentte evinde Hint keneviri yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Başkentte evinde Hint keneviri yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oğuzlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, fan ve LED ışık sistemiyle düzenek kurmak suretiyle saksılarda uyuşturucu yetiştirildiği belirlendi.

Evdeki aramalarda, 152 kök Hint keneviri, satışa hazır 35 gram kurutulmuş esrar ile paketlemede kullanılan çok sayıda naylon poşet, hassas terazi, uyuşturucu kıyma aleti ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltı alınan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

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Hint Keneviri, Uyuşturucu, Etimesgut, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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