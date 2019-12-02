Son Dakika Haberleri: Evinde hırsızlara karşı kurduğu bubi tuzağına kendi düştü; hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Evinde hırsızlara karşı kurduğu bubi tuzağına kendi düştü; hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Evinde hırsızlara karşı kurduğu bubi tuzağına kendi düştü; hayatını kaybetti

6 saat önce

ABD'nin Maine eyaletinde 65 yaşındaki Ronald Cyr hırsızlara karşı kendi kurduğu bubi tuzağına düştü. Düzenekteki silahın ateşlenmesiyle ağır şekilde yaralanan Cyr kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Evinde hırsızlara karşı kurduğu bubi tuzağına kendi düştü; hayatını kaybetti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Maine eyaletinde 65 yaşındaki Ronald Cyr hırsızlara karşı kendi kurduğu bubi tuzağına düştü. Düzenekteki silahın ateşlenmesiyle ağır şekilde yaralanan Cyr kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Van Buren Polisi yaptığı açıklamada, "Sabah erken saatlerde yaptığımız geniş çaplı araştırmalar sonucunda Sayın Cyr'in evinde hazırladığı bir düzenekten çıkan kurşunla öldüğünü tespit etmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sovyetlerin son liderinden ABD ve Rusya'ya çağrı: Yeni bir Soğuk Savaş'ın başlamasına izin vermeyin
ABD'de piyasaya sürülen yeni elma türü, buzdolabında 12 ay taze kalıyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:33:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde hırsızlara karşı kurduğu bubi tuzağına kendi düştü; hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]