Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir

Mayasoft Genel Müdürü Yasin Aşır'ın Haberler.com YouTube kanalında sunduğu teknoloji programına Privia Security Kurucusu Eyüp Çelik ve Mayasoft Ağ ve Güvenlik Mimarı Alper Karaoğlan konuk oldu.

Siber güvenlik konularına değinilen programda internet kullanıcıları için çok önemli bilgiler paylaşıldı. Ayrıca uzaktan çalışma ve siber güvenlik konusunda merak edilenler de yanıt buldu.