Son Dakika Haberleri: Evinde iple tavana asılı bulundu
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Evinde iple tavana asılı bulundu

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde 2 çocuk babası şoför Ulaş Ö. (41), evde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Evinde iple tavana asılı bulundu, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde 2 çocuk babası şoför Ulaş Ö. (41), evde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Yeni Mahalle Kocakuyu Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Bir firmada şoförlük yapan, evli Ulaş Ö., iş yerine gitmeyince, meslektaşları merak edip, kendisine ulaşmaya çalıştı. Ulaş Ö.'ye ulaşamayan mesai arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Kapıyı çalan arkadaşları açan olmayınca durumu polise bildirdi. Kapıyı çilingire açtırıp eve giren polis ekipleri, Ulaş Ö.'yü iple tavana asılı halde buldu. Ulaş Ö.'nün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Yeni Mahalle, Polis, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:59 Kaynak: DHA
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