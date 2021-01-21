Evinde ısınma sorunu yaşayan yaşlı adamın imdadına zabıta ekipleri yetişti - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kombisindeki arıza nedeniyle ısınma sorunu yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan 80 yaşındaki yaşlı adamın imdadına zabıta ekipleri yetişti.

Çiftlikköy'de kısa süre önce ameliyat geçiren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan Ali Karaduman'ın (80), doğal gaz kombisi arızalandı.

Evinde havaların soğumasıyla üşüyen Karaduman'ın komşuları durumu belediye zabıta ekiplerine bildirdi.

Adrese giden ekipler, Karaduman'ın kombisindeki arızanın da gidermesine yardımcı oldu, ayrıca doğal gaz faturasını da ödedi.

Karaduman ekiplere teşekkür etti.