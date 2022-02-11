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Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika

Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı

11.02.2022 20:07

Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde kaçak sigara dolumu yaparak piyasaya süren şahıs suçüstü yakalandı.

Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde kaçak sigara dolumu yaparak piyasaya süren şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ile Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri, M.Ö.'nün evinde kaçak sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Evi tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler şahsı gözaltına alırken, evde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 1 adet elektronik sigara doldurma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 38 bin boş makaron, 600 dal dolu makaron, 31 kilogram sigara tütünü ve 12 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı
Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı
Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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