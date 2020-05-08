"Evinde kal, fotoğrafla kal" Anneler Günü ulusal fotoğraf yarışması

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü tarafından Anneler Günü dolayısıyla "evinde kal, fotoğrafla kal" konulu ulusal fotoğraf yarışması düzenlendiği bildirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, Anneler Günü dolayısıyla dernek ve Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliği ile ulusal düzeyde dijital fotoğraf yarışması düzenlediklerini belirterek, "Yarışmaya, katılımcılarımız, yaşı ne olursa olsun annemizin ve bir annenin hissettirdiği duygularını, özlemlerini, hoşgörüsünü, fedakarlığını, sevgisini anlatan karelerle dahil olabileceklerdir." ifadesini kullandı.

Cep telefonu çekimleri ile de yarışmaya katılınabileceğini vurgulayan Büyükkafalı, şunları kaydetti:

"Yarışma Beyşehir Fotoğraf Kulübü facebook sayfası üzerinden düzenlenmektedir.Fotoğraflar 2020 yılı içinde çekilmiş olmalıdır. Yarışma sonunda amatör ruhla düşünülüp sayfada en çok beğeni alan fotoğraf ödüle layık görülecektir. Yarışma için son katılım tarihi 10 Mayıs Pazar günü saat 17.00'dir. Yarışmada, en çok beğeniyi alan fotoğraf ödüllendirilecektir. Yarışmacılarımızın sayfamıza günlük iki fotoğraf yükleme hakkı bulunmaktadır. En çok beğeni alan birinci fotoğraf ve ikinci fotoğraf tek taş yüzükle ödüllendirilecektir."