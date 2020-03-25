"Evinde kal" mesajı şehrin bir çok yerine asıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Evinde kal' mesajı şehrin bir çok yerine asıldı - Son Dakika

"Evinde kal" mesajı şehrin bir çok yerine asıldı

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin" mesajı, oturma banklarından bilbordlara şehrin dört bir yanına asıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin" mesajı, oturma banklarından bilbordlara şehrin dört bir yanına asıldı.

Korona virüse karşı ülkemizde verilen mücadelede yerel yönetimler dezenfektan uygulamalarının yanı sıra vatandaşların salgının yayılmaması amacı ile evinde kalmasını sağlamak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın "Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin" sloganı ile hazırlanan bilgilendirme panolarını şehrin çeşitli yerlerindeki oturma banklarına yapıştırdı. Mesaj ayrıca kent genelindeki billboard ve bilgilendirme panoları ve bayraklarda da yerini aldı.

Banklara "Evinde kal Kocaeli" panoları yapıştırıldı

Korona virüsün vatandaşlarımız arasında yayılmaması için Sağlık Bakanlığı tarafından "Evinde Kal" sloganı başlatılmıştı. Tüm vatandaşların ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşların, dışarıda vakit geçirmesi salgının yayılması ve can sağlığının tehlikeye girmesine neden oluyor. Tüm uyarılara rağmen dışarıya çıkarak hayatını riske atan vatandaşları uyarmak ve onlara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın "Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin" mesajını iletmek için bilgilendirme panoları hazırladı. Hazırlanan bilgilendirme panoları şehrin park, bahçe, meydan ve diğer pek çok noktasında bulunan bankların üzerine yapıştırıldı.

Mesaj, bilboard ve bayraklarda da yerini aldı

Dışarıya çıkarak hayatını riske atan vatandaşları uyarmak ve onlara "Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin" mesajını iletmek için banklara yapıştırılan bilgilendirme panolarının haricinde kent genelindeki billboard ve vatandaşların görebileceği yerlere de bayraklar asıldı. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım Fransa'dan gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi         
15:42
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:46:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Evinde kal" mesajı şehrin bir çok yerine asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]