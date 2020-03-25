Evinde kalan öğrenciler için sanal kütüphane devreye girdi - Son Dakika
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Evinde kalan öğrenciler için sanal kütüphane devreye girdi

6 saat önce

Evinde kalan öğrenciler için sanal kütüphane devreye girdiBARTIN Üniversitesi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrenciler için yaklaşık 8 milyon elektronik yayını paylaşıma açtı.

Evinde kalan öğrenciler için sanal kütüphane devreye girdi, System.String[]

Evinde kalan öğrenciler için sanal kütüphane devreye girdi

BARTIN Üniversitesi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrenciler için yaklaşık 8 milyon elektronik yayını paylaşıma açtı.

Bartın Üniversitesi'nde 'sanal kütüphane' ile milyonlarca yayına erişmek mümkün hale geldi. Bartın Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen ve evde kalma tedbirlerinin uygulandığı bu günlerde, 7 milyon 833 bin 946 elektronik yayını öğrencilerinin ve öğretim elamanlarının kullanımına açtı. Aynı evde kalarak evden çıkmayan Bartın üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yağmur Akça ve Sosyal Bilimler öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Zehra İnanç, Bartın Üniversitesi'nin uzaktan eğitim kapsamında derslerine rahatça girdikleri e-kitap uygulaması kapsamında da istedikleri kitaba ulaştıklarını söyledi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "16 mart tarihinde eğitime ara verilmişti, sonrasında üniversitelerin uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmişti. Şu anda o sistemin ilerlediğini görüyoruz. Sonrasında öğrencilerimizden gelen talep sonrasında öğrencilerin derslerine daha iyi çalışması onların kaynaklara daha rahat ulaşabilmesi için e-kütüphane hizmetini devreye aldık. Uygulamamız başarılı şekilde devam ediyor" dedi.


Bartın Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:06 Kaynak: DHA

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