Evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkan kişiye, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'nde ikamet eden S.B., korona virüs (Covid-19) nedeniyle evinde karantina altına alındı. S.B.'nin karantina kurallarını ihlal ettiği ihbarını alan polis ekibi, bu kişinin evine gitti. Polis ekipleri, evde olmayan S.B. ye telefonla ulaştı. Şahıs hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği için TCK'nın 195'inci maddesi gerecince "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK