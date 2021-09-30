Evinde karısı ile 2 çocuğu ölü bulunan şüpheli ?gözaltına alındı - Son Dakika

Evinde karısı ile 2 çocuğu ölü bulunan şüpheli ?gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde karısı ile 2 çocuğu ölü bulunan şüpheli Osmaniye'de gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde karısı ile 2 çocuğu ölü bulunan şüpheli Osmaniye'de gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sırasında firari olarak değerlendirilen şüpheli Turgay Mert'in peşine düştü. Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaşılan Turgay Mert, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste gözaltına alınarak İskenderun'a getirildi. Dün akşam, Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini bulmuştu. (Ahmet Seher-İHA)

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