Evinde karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Münevver Altun, komşu ziyaretinden döndüğü evinin kapısında karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:24 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde yaşayan Münevver Altun, komşu ziyaretinden döndüğü evinin kapısında karşılaştığı hırsız tarafından darbedildi.
Olay, Bursa
'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye
Mahallesi'nde meydana geldi.Komşu ziyaretinden dönen Münevver Altun (58), evinin kapısında içeriden çıkan hırsızla karşılaştı. Altun, hırsızın kaçmasına engel olmak istedi ancak arbede çıktı. Kimliği belirsiz hırsız, Münevver Altun'u darbederek olay yerinden kaçtı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Altun, İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken, polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Hırsızın evi dağıttığı ancak değerli bir eşya bulamadığı öğrenildi.
- Bursa
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