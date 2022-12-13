Evinde çok sayıda ölü kedi ve köpek bulunan şahsın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Bazılarını gömdüm, gömemediklerimi torbalayıp balkona koydum - Son Dakika
Üye Girişi

Evinde çok sayıda ölü kedi ve köpek bulunan şahsın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Bazılarını gömdüm, gömemediklerimi torbalayıp balkona koydum

13.12.2022 11:36

Muğla'da evinde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulunan Hikmet Akarca adlı şahsın, ifadesi ortaya çıktı. Hayvanları Koruma Derneği üyesi olduğunu ve ölen hayvanların çoğunun yaşlı ve hasta durumda olduğunu iddia eden Akarca, "Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Gömemediğim hayvanları ise torbalayarak ikametimin en üst katının balkonuna koydum" dedi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta cumartesi günü Armutalan Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Kurtarılan 27 köpek ile 10 kedi ise Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Belediye ekiplerince evin bahçesinde yapılan temizlik çalışmasında ise 12 ton çöp toplandı. Evdeki temizliğin Akarca'nın tedavisinin ardından yapılacağı öğrenildi.

3 HAFTA SÜREYLE GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Psikiyatri uzmanı raporuna göre, akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınması gerektiği belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Akarca, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.'

Evinde ölü kedi ve köpekler bulunan adamın savcılıktaki ifadesi kan dondurdu

ÇOĞU YAŞLI OLDUĞU İÇİN HASTALANIP, ÖLDÜ'

Akarca, savcılıktaki ifadesinde, Hayvanları Koruma Derneği üyesi olduğunu anlatarak, "İkametimde bulunan hayvanların hepsine koruma amaçlı bakmaktayım. Bu hayvanların hepsi sokağa terk edilmiş hayvanlardır. Bu hayvanların çoğu yaşlı olduğu için hastalanmış ve ölmüştür. Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Gömemediğim hayvanları ise torbalayarak ikametimin en üst katının balkonuna koydum. Buraya koymamdaki sebep yaşım itibarıyla kendim gömemediğim için belediye ekiplerine bilgi verdim ve gelip almalarını bekliyordum" dedi.

KASTI OLMADIĞINI SAVUNDU

Akarca, evde sağ bulunan ve ölen bütün hayvanların veteriner kontrolünü yaptırdığını, hayvanların beslenmelerine dikkat ettiğini, olayda herhangi bir suç kastının olmadığını anlattı.

Evinde ölü kedi ve köpekler bulunan adamın savcılıktaki ifadesi kan dondurdu
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Yunusemreli badmintoncular il seçmesine damga vurdu Yunusemreli badmintoncular il seçmesine damga vurdu Sarıgöl'de halı saha tellerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Sarıgöl'de halı saha tellerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Marmaris, Manisa, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde çok sayıda ölü kedi ve köpek bulunan şahsın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Bazılarını gömdüm, gömemediklerimi torbalayıp balkona koydum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 Lionel Messi'nin Hindistan'daki heykeli sosyal medyada dalga konusu oldu
11:52 "Para bizi yiyemez, biz parayı yeriz" deyip üzerine yağ döktüğü banknotları ekmek arasına koyan kadının videosu şaşkınlık yarattı
11:36 Timsaha yemek veren bakıcının suya çekildiğini gören korkusuz ziyaretçi, gözünü karartıp kafese daldı
11:34 Oyunculuğa ara veren Uğur Arslan, yeniden ekranlara dönüyor
11:18 Çiçeği burnunda anne olan oyuncu Gupse Özay, kendisini tiye alarak paylaşımda bulundu
11:18 Dünyaca ünlü zincir restoranda kadın müşteri ile çalışanlar birbirine girdi! Yaşanan kavga kameralara yansıdı
11:01 Evine boks ringi kuran Brezilyalı eski modelden sıra dışı tarife: Bazı müşterileri dayak yemek için para ödüyor
10:49 Asgari ücret zammında gözler yarın ikinci kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi! Hükümet kanadının ilk teklifi yapması bekleniyor
10:16 Bir sahte doktor vakası da Mersin'den! Kendisini anestezi doktoru olarak tanıtan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi
10:12 Evinde çok sayıda ölü kedi ve köpek bulunan şahsın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Bazılarını gömdüm, gömemediklerimi torbalayıp balkona koydum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2022 12:13:31. #1.12#
SON DAKİKA: Evinde çok sayıda ölü kedi ve köpek bulunan şahsın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Bazılarını gömdüm, gömemediklerimi torbalayıp balkona koydum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement