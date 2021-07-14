Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum - Son Dakika

Kastamonu Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatı Gizem Saraçoğlu, dün öğle saatlerinde girdiği duruşmanın ardından Candaroğlu Mahallesi'nde annesi Avniye Saraçoğlu ile beraber yaşadığı evine gitti.

KENDİNİ ASTI

Banyoya giren Gizem Saraçoğlu, uzun süre çıkmayınca annesi içeriye girdi. Kızının banyoda tavana iple asılı bulan annesi, komşularından yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gizem Saraçoğlu'nun öldüğü belirlendi. Saraçağlu'nun cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından bugün Araç ilçesinde toprağa verildi.

"BEN ARTIK DAYANAMIYORUM"

Avukat Saraçoğlu'nun, ölmeden önce not bıraktığı ortaya çıktı. Polisin evde bulduğu notta Saraçoğlu'nun "Ben artık dayanamıyorum. Annemi çok seviyorum" yazdığı öğrenildi.

"ÜZÜNTÜMÜZ TARİFSİZ"

Öte yandan Kastamonu Adliyesi'nde Saraçoğlu için gıyabi tören düzenlendi. Törene Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Keskin, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir ve meslektaşları katıldı. Baro Başkanı Özgür Demir, "Hayatta tarif edilemeyen acılar vardır. Bu da onlardan biri. Aramıza dahil olduğu 2 yıllık dönemde son derece tüm meslektaşlarımızla iyi ilişkiler geliştiren bir arkadaşımızdı. Güler yüzlü arkadaşımızı kaybettik. Üzüntümüz tarifsiz" dedi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan da "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Avukat Hanım gencecik bir meslektaşımızdı. Allah ailesine sabır versin" ifadesini kullandı.

Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu