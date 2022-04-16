Evinde kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Evinde kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

16.04.2022 18:49
Evinde kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 362 adet yeşil ve bakımı yapılmış, bin 382 adet kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirilirken, bir şahıs da tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 362 adet yeşil ve bakımı yapılmış, bin 382 adet kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirilirken, bir şahıs da tutuklandı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 14 Nisan 2022 tarihinde C.D. isimli bir şahsın ilçedeki adresindeki ikametinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada evin içinin kenevir yetiştirilmek üzere özel dizayn edildiği görülmüş olup evde; 2 bin 362 adet yeşil ve bakımı yapılmış, bin 382 adet kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 695 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Olayın şüphelisi olan C.D. tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Evinde kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

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Hisarcık, Kenevir, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı - Son Dakika


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