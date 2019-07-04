Evinde kenevir yetiştiren şahsa operasyon
1 saat önce
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şahsa jandarma operasyon düzenledi.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
'in Bigadiç
ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şahsa jandarma operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kırsal Güvemçetmi
mahallesinde ikamet eden F.A. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiğine dair istihbarat üzerine harekete geçti. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 76 kök kenevir ele geçirildi. F.A. gözaltına alınırken, tahkikat sürüyor. - BALIKESİR
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