Evinde kenevirle yakalandı - Son Dakika
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Evinde kenevirle yakalandı

6 saat önce

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.

Evinde kenevirle yakalandı, System.String[]

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre; Y. D. adlı şahsın Milas'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde tespit ve deliller elde eden Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Koru Mahallesindeki ikametinde şüpheli şahsı yakalayan ekipler, evde yaptığı aramada da bir miktar Hint keneviri ele geçidi.


Emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Y. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:33 Kaynak: İHA
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