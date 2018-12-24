Son Dakika Haberleri: Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü

Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü

25 dakika önce

Edirnespor Basketbol Takımının eski oyuncularından Kemal Mazlum Zahra, evinde komaya girdikten sonra hayatını kaybetti. Zahra'nın, yüksek dozda uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü, System.String[]

Edirne'de yaşayan ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edirnespor Basketbol Takımı'nda geçen yıl oyuncu kurucu olarak görev alan Kemal Mazlum Zahra, dün gece evinde komaya girdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç basketçi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KOMAYA GİRDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Yüksek tozda uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Kemal Mazlum Zahra'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zahra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:25 Kaynak: DHA

Türkiye, basketbol, Edirne, Spor
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