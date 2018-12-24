Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü
25 dakika önce
Edirnespor Basketbol Takımının eski oyuncularından Kemal Mazlum Zahra, evinde komaya girdikten sonra hayatını kaybetti. Zahra'nın, yüksek dozda uyuşturucu kullandığı iddia edildi.
Edirne'de yaşayan ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edirnespor Basketbol Takımı'nda geçen yıl oyuncu kurucu olarak görev alan Kemal Mazlum Zahra, dün gece evinde komaya girdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç basketçi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
KOMAYA GİRDİĞİ İDDİA EDİLİYOR
Yüksek tozda uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Kemal Mazlum Zahra'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zahra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:25 Kaynak: DHA
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