Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ercengiz'in, geçen hafta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedaviye alındığı hatırlatıldı.
Ercengiz'in, kan oksijen doygunluğunun düşmesi üzerine Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kontrol amaçlı, gözetim altında tutulabilmesi için sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Genel sağlık durumu iyidir. Tüm vatandaşlarımıza selamı vardır." ifadesi kullanıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Evinde Kovid-19 tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz hastaneye kaldırıldı - Son Dakika