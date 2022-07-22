Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyeti çerçevesinde yürütülen çalışmada, E.B. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiriciliği yaptığı bilgisi alındı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evinde kubar esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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