EVİNDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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EVİNDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

22.07.2022 15:46

GAZİANTEP'te bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede yalnız olduğu sırada, kapıyı kilitleyip sonra da açamayınca balkonda mahsur kalan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtararak annesine teslim etti.

GAZİANTEP'te bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede yalnız olduğu sırada, kapıyı kilitleyip sonra da açamayınca balkonda mahsur kalan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtararak annesine teslim etti.

Olay, öğlen saatlerinde Burak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Zahide Mercan (28), markete gitmek için tek çocuğu olan 4 yaşındaki oğlu Ömer'i eve bırakarak dışarı çıktı. Annenin dışarı çıkmasının ardından küçük Ömer, masanın üzerinde bulunan anahtarla kapıyı kilitledi. Küçük çocuk kapıyı açamayınca balkona çıkarak ağlamaya başladı. Market alışverişini yapıp geldiği evin kapısını açamayan Zahide Mercan, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri arkasına anahtar takıldığı için kapının dışarıdan açılamadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, kapıyı kırmayarak, binanın dördüncü katına merdivenli itfaiye aracı ile açık olan pencereden içeri girerek çocuğu kurtardı. İçeride mahsur kaldığı için ağlayan küçük çocuk itfaiye ekipleri tarafından annesine teslim edildi. Zahide Mercan, çocuğunu kurtardıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVİNDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EVİNDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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