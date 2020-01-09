Evinde mahsur kalan felçli kadını karla mücadele ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Evinde mahsur kalan felçli kadını karla mücadele ekipleri kurtardı

6 saat önce

Malatya kırsalında kar nedeniyle evinde mahsur felçli bir kadın, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından hastaneye yetiştirildiYeşilyurt ilçesi Aşağıköy Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki felçli Ayşehan Söylemez, aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürülmek istendi.

Evinde mahsur kalan felçli kadını karla mücadele ekipleri kurtardı, System.String[]

Malatya kırsalında kar nedeniyle evinde mahsur felçli bir kadın, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından hastaneye yetiştirildi


Yeşilyurt ilçesi Aşağıköy Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki felçli Ayşehan Söylemez, aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürülmek istendi. Yolların karla kapalı olması nedeniyle aile Yeşilyurt Belediyesinden yardım istedi. Karla mücadele ekipleri, hummalı çalışmaların ardından yolu açtı. Mahalleye ulaşan 112 sağlık ekipleri felçli kadını yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yardım talebinin ardından iş makinelerinin ve karla mücadele ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini anlatarak, "İş makineleriyle karla kapanan yolu hızlı bir şekilde açarak, 112 sağlık personelinin hastalanan Ayşehan Söylemez'in evine ulaşmasını sağladı. İlk yardımı olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra Ayşehan Söylemez'i ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sağlık ekiplerine yol boyunca Yeşilyurt Belediyesi karla mücadele ekipleri öncülük ederken, felçli olan Ayşehan Söylemez tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.


Başkan Çınar, Yeşilyurt'un yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve 24 saat aralıksız iş makineleriyle hazırda bekletildiğini hatırlatıp, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk halinde belediyenin 444 8 910 numaralı çağrı merkezini arayarak ekiplere ulaşabileceklerini söyledi.


Söylemez ailesi ise belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:32 Kaynak: İHA
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