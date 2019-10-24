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Son Dakika 3. Sayfa Evinde mozaikle yakalandı

Evinde mozaikle yakalandı

1 saat önce

Evinde mozaikle yakalandı Mozaik Hatay Müzesi'ne teslim edildi, evin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı HATAY - Hatay'da, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda mozaik bulundu.

Evinde mozaikle yakalandı

Mozaik Hatay Müzesi'ne teslim edildi, evin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı


HATAY - Hatay'da, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda mozaik bulundu. Gözaltına alınan evin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan fiziki ve teknik takiplerin ardından Tanışma Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada mozaik bulundu. Mozaik incelenmek üzere Hatay Müzesi'ne teslim edildi.

M.K., jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evinde mozaikle yakalandı

Jandarma, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:59 Kaynak: İHA
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