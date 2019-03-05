Son Dakika Haberleri: Evinde 'Nazi Müzesi' Kuran Kişiye Hapis

Evinde 'Nazi Müzesi' Kuran Kişiye Hapis

17 dakika önce

AVUSTURYA Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, ülkenin Klagenfurt kentinde yaşayan 75 yaşındaki bir kişi hakkında, evinin bodrumunu müzeye dönüştürerek yaklaşık 50 yıldır topladığı Hitler büstü, gamalı haç ve Nazi dönemine ait çeşitli askeri mühimmatı sergilemesine ilişkin açılan dava,...

Evinde 'Nazi Müzesi' Kuran Kişiye Hapis, System.String[]
AVUSTURYA Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, ülkenin Klagenfurt kentinde yaşayan 75 yaşındaki bir kişi hakkında, evinin bodrumunu müzeye dönüştürerek yaklaşık 50 yıldır topladığı Hitler büstü, gamalı haç ve Nazi dönemine ait çeşitli askeri mühimmatı sergilemesine ilişkin açılan dava, karara bağlandı. Klagenfurt Bölge Mahkemesi, Nazi propagandası yapmakla suçlanan şahsın, Nazi dünya görüşünün tekrar yaygınlaştırılmasını yasaklayan anti-Nazi yasasına muhalefet ettiği gerekçesiyle, 13 ay hapis ve bin 200 Euro para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İsmi açıklanmayan şahıs ise savunmasında, tarihi ve askeri materyallere ilgi duyduğu için söz konusu tarihi eşyaları topladığını, Nazi dünya görüşünü savunmadığını ileri sürdü. 'Nazi Müzesi'ni andıran evdeki malzemelere el koyan polis memurları, daha önce bu kadar büyük bir Nazi koleksiyonu görmediklerini dile getirdi. Güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen malzemeler imha edilecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:50 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı

Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:07:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde 'Nazi Müzesi' Kuran Kişiye Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]