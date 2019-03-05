Evinde 'Nazi Müzesi' Kuran Kişiye Hapis
17 dakika önce
AVUSTURYA Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, ülkenin Klagenfurt kentinde yaşayan 75 yaşındaki bir kişi hakkında, evinin bodrumunu müzeye dönüştürerek yaklaşık 50 yıldır topladığı Hitler büstü, gamalı haç ve Nazi dönemine ait çeşitli askeri mühimmatı sergilemesine ilişkin açılan dava,...
AVUSTURYA Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, ülkenin Klagenfurt kentinde yaşayan 75 yaşındaki bir kişi hakkında, evinin bodrumunu müzeye dönüştürerek yaklaşık 50 yıldır topladığı Hitler
büstü, gamalı haç ve Nazi dönemine ait çeşitli askeri mühimmatı sergilemesine ilişkin açılan dava, karara bağlandı. Klagenfurt Bölge Mahkemesi, Nazi propagandası yapmakla suçlanan şahsın, Nazi dünya görüşünün tekrar yaygınlaştırılmasını yasaklayan anti-Nazi yasasına muhalefet ettiği gerekçesiyle, 13 ay hapis ve bin 200 Euro para cezasına çarptırılmasına hükmetti.
İsmi açıklanmayan şahıs ise savunmasında, tarihi ve askeri materyallere ilgi duyduğu için söz konusu tarihi eşyaları topladığını, Nazi dünya görüşünü savunmadığını ileri sürdü. 'Nazi Müzesi'ni andıran evdeki malzemelere el koyan polis memurları, daha önce bu kadar büyük bir Nazi koleksiyonu görmediklerini dile getirdi. Güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen malzemeler imha edilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:50
Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu
Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı
Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor
Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları