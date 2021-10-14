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Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi

14.10.2021 11:28

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu şahıs nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz beslediği için,19 bin 154 lira idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine bağlı koruma kontrol ekiplerinin çalışması sonucu Erdemli ilçesinde yabancı uyruklu bir vatandaşın evinde avlanması ve beslenmesi yasak beyaz şahin olduğu tespit edildi.

Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza

19 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Jandarma ekipleri ile birlikte evde yapılan aramada bir beyaz şahin ayaklarından bağlanmış halde bulundu. Yabancı uyruklu şahsa av koruma kanunu gereğince 19 bin 154 lira idari para cezası uyguladı.

Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Rutin yaptığımız koruma kontrol çalışması esnasında Dağlı Mahallesi Gönükara mevkisinde yabancı uyruklu vatandaşta beyaz şahin tespit ettik. Bunu kendilerinden aldık. İdari yaptırım ve para cezası uyguladık. Kontrollerini yaptıktan sonra şahinimizi doğal ortamına tekrar bırakacağız" dedi.

Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan kontrollerde beyaz şahinin sağlık durumunun iyi olduğu, bakımının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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