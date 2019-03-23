Evinde Öldü, 5 Gün Sonra Fark Edildi
28 dakika önce
BURSA'nın İznik ilçesinde Seyit Tonyalı (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
BURSA'nın İznik
ilçesinde Seyit Tonyalı (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İznik İlçesi Bolyalıca Mahallesi'ndeki yazlığında yalnız yaşayan Seyit Tonyalı'dan bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti. Evden kötü kokuların geldiğini fark eden yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri Cumhuriyet savcılığından alınan izinle evin kapısını açarak içeri girdi. Ekipler, salonda Seyit Tonyalı'nın cesedi ile karşılaştı.
En az 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Seyit Tonyalı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:13 Kaynak: DHA
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