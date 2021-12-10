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Evinde ölü bulunan engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi - Son Dakika

Evinde ölü bulunan engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi

10.12.2021 13:33
Evinde ölü bulunan engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi

Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan yaşlı engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan yaşlı engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaşayan F.S.'nin (70) ikametine gelen yakınları, kadını hareketsiz yatarken bulunca durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde engelli olan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından F.S.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yapılan otopside F.S.'nin boynunun kırık olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. F.S. ile beraber yaşayan kızı Ö.S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Evinde ölü bulunan engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi

Bahçelievler Mahallesi, Kayseri, Engelli, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde ölü bulunan engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde ölü bulunan engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi - Son Dakika
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