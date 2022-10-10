Evinde ölü bulunan genç kadınla ilgili Başsavcılık açıklaması - Son Dakika
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Evinde ölü bulunan genç kadınla ilgili Başsavcılık açıklaması

10.10.2022 15:32
Evinde ölü bulunan genç kadınla ilgili Başsavcılık açıklaması

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ölü bulunan Duygu Bozkurtlar'ın vücudunda herhangi bir darp, cebir izi veya cinsel saldırıya maruz kaldığına ilişkin travmatik bulguların bulunmadığı bildirildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ölü bulunan Duygu Bozkurtlar'ın vücudunda herhangi bir darp, cebir izi veya cinsel saldırıya maruz kaldığına ilişkin travmatik bulguların bulunmadığı bildirildi.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Duygu Bozkurtlar (37), evinde arkadaşı tarafından hareketsiz bulununca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bozkurtlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberle Gaziantep'ten Antalya'ya gelen anne Gönül Bozkurtlar, kızının cinayete kurban gittiğini iddia etti.

"Darp ve cinsel saldırı izi yok"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, Duygu Bozkurtlar'ın ölümüyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 2 gün önce Duygu Bozkurtlar'ın Muratpaşa ilçesinden baygın ve çıplak halde hastaneye getirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Duygu Bozkurtlar isimli kadının kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla klasik otopsi işlemi aynı gün ifa edilmiştir. Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığınca hazırlanan ön raporda, ölenin vücudunda bizatihi ölüme neden olabilecek darp, cebir izi veya cinsel saldırıya maruz kaldığına ilişkin travmatik bulguların bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ölenin hamile olması ve olayın özellikleri itibariyle kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla histopatolojik inceleme yapılmak üzere gerekli doku örnekleri alınmış, ayrıca fetüs üzerinde de babalık bağının tespiti maksadıyla gerekli örnekler alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde ölü bulunan genç kadınla ilgili Başsavcılık açıklaması - Son Dakika

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