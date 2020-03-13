Evinde ölü bulunan genç, toprağa verildi - Son Dakika
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Evinde ölü bulunan genç, toprağa verildi

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ve kalp hastası olduğu öğrenilen Harun Çalışkan (21), toprağa verildi.

Evinde ölü bulunan genç, toprağa verildi, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ve kalp hastası olduğu öğrenilen Harun Çalışkan (21), toprağa verildi.

Turanlar Mahallesi 366 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Harun Çalışkan, dün kendisini kontrole gelen yakınlarınca yatak odasında yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Harun Çalışkan'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Harun Çalışkan'ın cansız bedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışkan'ın kalp rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi.

Otopsi işlemi sonrası Çalışkan'ın cesedi, yakınları teslim edildi. Çalışkan'ın cesedi daha sonra, Turan Mahallesi'nde bulunan Selimiye Camii'ne getirildi. Cuma vakti düzenlenen cenazeye Çalışkan'ın ailesi, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesporlu bazı yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2011 - 2013 yılları arasında Nazilli Belediyespor'da U 13 ve U 14 takımlarında forma giydiği belirtilen Çalışkan, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:39 Kaynak: DHA
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