Evinde ölü bulunan Harun, toprağa verildi - Son Dakika
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Evinde ölü bulunan Harun, toprağa verildi

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ve kalp hastası olduğu öğrenilen Harun Çalışkan (21), toprağa verildi.

Evinde ölü bulunan Harun, toprağa verildi, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ve kalp hastası olduğu öğrenilen Harun Çalışkan (21), toprağa verildi.

Turanlar Mahallesi 366 Sokak'taki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Harun Çalışkan, dün yakınları tarafından yatak odasında yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Harun Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışkan'ın cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alınarak Turan Mahallesi'ndeki Selimiye Camii'ne getirildi. Acılı aile üyeleri ile Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Belediyesporlu bazı yöneticilerin katıldığı cenaze töreninin ardından Çalışkan, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.Harun Çalışkan'ın 2011-2013 yılları arasında Nazilli Belediyespor'un U13 ve U14 takımlarında forma giydiği öğrenildi.


Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:09 Kaynak: DHA
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