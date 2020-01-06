Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki evinde ölü bulunan 57 yaşındaki doktor Leman Ege'nin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesindeki evinde ölü bulunan 57 yaşındaki doktor Leman Ege'nin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Muratpaşa ilçesindeki Meltem Camisi'de kılınan cenaze namazına Ege'nin oğulları Barış ve Burak Okan ile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Yakınlarının ve arkadaşlarının ardından gözyaşı döktüğü Ege'nin cenazesi, Kurşunlu Mezarlığında toprağa verildi.

Konaklı Mahalle Muhtarı Murat Arınç, sağlık ocağından emekli olduktan sonra Konaklı'da 2018'de özel sağlık merkezi açan doktor Leman Ege'nin maddi durumu iyi olmayan insanlara yardım ettiğini söyledi, ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mahalle esnafından Suat Çavuş da mahallenin ablası olarak bildikleri Ege'nin kendisine ulaşan hastaların maddi durumuna göre ücret aldığını, yardıma muhtaç insanlara destek verdiğini anlattı.

Yardımseverliğiyle tanınan ve toplum yararına derneklerde de görev alan Ege'nin ölümüyle ilgili adli soruşturma ise devam ediyor.

Konaklı Mahallesi'ndeki villada yaşayan annesi doktor Leman Ege'yi dün ziyarete gelen Barış Okan, kapının açılmaması üzerine mutfak kapısının camını kırarak içeri girmişti. Annesini yerde hareketsiz bulan Okan, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Lübnan uyruklu Alman vatandaşı İssam Skaf'ı (66) da bornoz kuşağıyla merdivenlerde asılı bulmuştu. Okan, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadın doktorun başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi
94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır

Son Dakika Haberleri
22:12 Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü - Son Dakika
22:12 Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
22:10 Karaman'da eğitime kar engeli - Son Dakika
22:08 AK Parti MYK toplantısı sona erdi - Son Dakika
22:07 15 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş - KONYA - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 22:14:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]