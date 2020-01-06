Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki evinde ölü bulunan 57 yaşındaki doktor Leman Ege'nin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki evinde ölü bulunan 57 yaşındaki doktor Leman Ege'nin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Muratpaşa ilçesindeki Meltem Camisi'de kılınan cenaze namazına Ege'nin oğulları Barış ve Burak Okan ile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Yakınlarının ve arkadaşlarının ardından gözyaşı döktüğü Ege'nin cenazesi, Kurşunlu Mezarlığında toprağa verildi.

Konaklı Mahalle Muhtarı Murat Arınç, sağlık ocağından emekli olduktan sonra Konaklı'da 2018'de özel sağlık merkezi açan doktor Leman Ege'nin maddi durumu iyi olmayan insanlara yardım ettiğini söyledi, ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mahalle esnafından Suat Çavuş da mahallenin ablası olarak bildikleri Ege'nin kendisine ulaşan hastaların maddi durumuna göre ücret aldığını, yardıma muhtaç insanlara destek verdiğini anlattı.

Yardımseverliğiyle tanınan ve toplum yararına derneklerde de görev alan Ege'nin ölümüyle ilgili adli soruşturma ise devam ediyor.

Konaklı Mahallesi'ndeki villada yaşayan annesi doktor Leman Ege'yi dün ziyarete gelen Barış Okan, kapının açılmaması üzerine mutfak kapısının camını kırarak içeri girmişti. Annesini yerde hareketsiz bulan Okan, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Lübnan uyruklu Alman vatandaşı İssam Skaf'ı (66) da bornoz kuşağıyla merdivenlerde asılı bulmuştu. Okan, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadın doktorun başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı (2)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi

Son Dakika Haberleri
00:10 ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak,... - Son Dakika
00:10 İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar - Son Dakika
00:07 Isparta ve 8 ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika
00:06 Ovacık'ta okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 00:13:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde ölü bulunan hayırsever doktor son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]