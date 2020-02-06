Evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

Evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Hatice Çetinbaş'ın (64), ön otopsi raporunda ölmeden önce darp edildiği belirlendi.

Evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, System.String[]

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Hatice Çetinbaş'ın (64), ön otopsi raporunda ölmeden önce darp edildiği belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 24 Ocak günü İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak'taki binada meydana geldi. Hatice Çetinbaş'tan haber alamayan oğlu, evine geldi. İçeri giren oğlu, Hatice Çetinbaş'ı salonda hareketsiz bir şekilde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hatice Çetinbaş'ın öldüğünü belirledi. Yaşanan olayda cinayet şüphesi üzerinde duran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hatice Çetinbaş'ın yapılan ön otopsi raporunda ölmeden önce darp edildiği belirlendi.

Polis, evde bulunan parmak izleri ve evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, Hatice Çetinbaş'ın yalnız yaşadığı eve, hayatını kaybetmeden önceki gece R.K. ve Z.K.'nın geldiği belirlendi. Polis, R.K. ve Z.K.'yi dün öğle saatlerinde Kartepe'de bulunan evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. İki şüpheli burada tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
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