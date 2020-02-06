Evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Hatice Çetinbaş'ın (64), ön otopsi raporunda ölmeden önce darp edildiği belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 24 Ocak günü İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak'taki binada meydana geldi. Hatice Çetinbaş'tan haber alamayan oğlu, evine geldi. İçeri giren oğlu, Hatice Çetinbaş'ı salonda hareketsiz bir şekilde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hatice Çetinbaş'ın öldüğünü belirledi. Yaşanan olayda cinayet şüphesi üzerinde duran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hatice Çetinbaş'ın yapılan ön otopsi raporunda ölmeden önce darp edildiği belirlendi.