Evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı (2) - Son Dakika

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Evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Hatice Çetinbaş'ın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen R.K. ve Z.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:13 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Hatice Çetinbaş'ın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen R.K. ve Z.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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