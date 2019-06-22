Son Dakika Haberleri: Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı
Son Dakika Güncel Haber

Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı

20 dakika önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, evinde ölü bulunan Gülümser Ö.'nün (61) vücudunun çeşitli yerlerinde ve yüzünde darp izlerine rastlandı.

Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde, evinde ölü bulunan Gülümser Ö.'nün (61) vücudunun çeşitli yerlerinde ve yüzünde darp izlerine rastlandı. Gülümser Ö.'nün ölümüyle ilgili polis tarafından araştırma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde,  Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Gülümser Ö., eşinden boşandıktan sonra, oğlu Mustafa Ö. (34) ve gelini Gülşah Ö. (34) ile oturmaya başladı. Misafirlik için gelen yakınları, zili çaldı ancak kapıyı açan olmayınca endişelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp eve girdiklerinde Gülümser Ö.'nün hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde Gülümser Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Gülümser Ö.'nün vücudunun çeşitli yerlerrinde ve başında darp izine rastlandı. İncelemenin ardından Gülümser Ö.'nün cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili Gülümser Ö.'nün birlikte yaşadığı oğlu ve gelinini aramaya başladı. İlk olarak gelin Gülşah Ö.'ye telefonla ulaşan ekipler, emniyete çağırdı. Emniyete gelerek ifade veren Gülşah Ö., gece evde olmadığını başka yere gittiğini söylediği öğrenildi. Gülşah Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mustafa Ö.'nün aranmaya devam ettiği belirtildi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:27 Kaynak: DHA
söke, aydın, ölü, ölüm, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 yaşındaki genç kız, ölümcül karışım kurbanı oldu! Tatlı firması sahibi yeğenini öldüren dayı konuştu, salon buz kesti: Lüks içinde yaşıyordu Kadın girişimcinin çilek başarısı Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 15:47:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]