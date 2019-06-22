Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı (2)

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1 saat önce
OĞLU GÖZALTINA ALINDIAydın'ın Söke ilçesinde, Gülümser Ö.'nün (61) ölümüyle ilgili aranan oğlu Mustafa Ö. (34), polis ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:27 Kaynak: DHA
OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Aydın'ın Söke ilçesinde, Gülümser Ö.'nün (61) ölümüyle ilgili aranan oğlu Mustafa Ö. (34), polis ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Mustafa Ö.'nün eşi Gülşah Ö.'nün (34) de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
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