Evinde ölü bulunan kişi ardında mektup bıraktı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Ölü bulunan kişinin evinde mektup bıraktığı öğrenildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır mahallesinde yaşayan Muammer Turhan (36), evinde ölü olarak bulundu. Turhan'ı tabancayla vurulmuş halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muammer Turhan'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir mektup bulunduğu öğrenildi.