Evinde ölü bulunan kişinin ikametinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde ölü bulunan kişinin ikametinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Evinde ölü bulunan kişinin ikametinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Karabük'te, evinde ölü bulunan yaşlı adamın ikametinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karabük'te, evinde ölü bulunan yaşlı adamın ikametinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Recep Gücük'ü (87) evde hareketsiz halde bulan eşi Sabriye Gücük, komşularına haber verdi.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gücük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze için defin hazırlığı yapıldığı sırada Gücük'ün yakınlarının, yaşlı adamın evinden hırsızlık yapıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine polis çalışma başlattı.

Gücük'ün evinin alt katındaki daireyi olaydan 1 gün önce kiraladıkları belirlenen A.S, N.G. ve H.B, hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda Gücük'ün evinden çalınan para A.S'nin ikametinde bulundu, evde ele geçirilen 14 bin 500 liraya el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve N.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gücük'ün bedeninde darp ve cebir izi olmadığı, delici, kesici veya ateşli silah yarası bulunmadığı, otopsi işleminde kalp krizi geçirerek vefat ettiği yönünde kanaat bildirildiği kaydedildi.

Evinde ölü bulunan kişinin ikametinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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Evinde ölü bulunan kişinin ikametinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
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