Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi - Son Dakika
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Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi

16.05.2022 15:22
Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi

Bartın'da yaşadığı evde ölü bulunan maden işçisi, ailesi ve mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'da yaşadığı evde ölü bulunan maden işçisi, ailesi ve mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) maden işçisi olarak çalışan 43 yaşındaki Yüksel Susam'dan haber alamayan yakınları tarafından Bartın'da yaşadığı evinde cansız bedeni bulunan Yüksel Susam için Ecikler köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Susam'ın cenaze törenine TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoglu, Müessese Yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMiS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, çalıma arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Evli ve 4 çocuk babası Susam'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BARTIN

Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi
Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi
Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi

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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Cenaze, Bartın, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi - Son Dakika


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