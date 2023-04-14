Evinde ölü bulunan MHP Taşköprü eski kadın kolları başkanının ölüm nedeni belli oldu

Kastamonu'daki evinde ölü bulunan MHP Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu'nun beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, 5 Ocak tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde meydana geldi. Taşköprü ilçesinde eczacılık yapan 41 yaşındaki Gizem Memioğlu, evinde yakınları tarafından ölü bulunmuştu. Yapılan otopsi incelemesinin ardından Memioğlu'nun Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kurbantepe aile mezarlığında toprağa verildi. MHP Taşköprü eski kadın kolları başkanı olan Memioğlu'nun ölüm sebebi İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun açıkladığı rapor ile kesinleşti. Konu ile ilgili açıklama yapan avukat Mustafa Arabacı, Memioğlu'nun patalojik beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek, "5 Ocak 2023 tarihinde evinde ölü olarak bulunan ve ölümü ile ilgili bir takım iddialar ortaya atılan Gizem Memioğlu'nun kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 05.04.2023 tarihli raporuyla tespit edilmiştir. Raporun sonuç bölümü şu şekildedir; 'kişinin ölümünün patolojik (travmatik olmayan) beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur.'" dedi. - KASTAMONU