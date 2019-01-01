Son Dakika Haberleri: Evinde Ölü Bulunan Nagihan'ın Cenazesi Sakarya'ya Gönderildi

Evinde Ölü Bulunan Nagihan'ın Cenazesi Sakarya'ya Gönderildi

20 dakika önce

SİVAS'ta, yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Nagihan Gümüş'ün (33) cenazesi, memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Evinde Ölü Bulunan Nagihan'ın Cenazesi Sakarya'ya Gönderildi, System.String[]
SİVAS'ta, yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Nagihan Gümüş'ün (33) cenazesi, memleketi Sakarya'ya gönderildi. Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüphelenilen genç kadının ön otopsisinde, bu yönde bulguya rastlanmadı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Nagihan Gümüş'ten haber alamayan Sakarya'daki ailesi, arkadaşlarına durumu bildirdi. Eve gelen Gümüş'ün arkadaşları kapıyı açamayınca olay yerine polis çağrıldı. Ev sahibinde bulunan yedek anahtarla kapı açılarak içeriye girildi. Nagihan Gümüş, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nagihan Gümüş'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARBONMONOKSİT BULGUSUNA RASTLANMADI

Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüphelenilen genç kadının ön otopsisinde bu yönde bulguya rastlanmadı. Gümüş'ün vücudundan alınan örnekler incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nagihan Gümüş'ün kesin ölüm nedeninin bu incelemede ortaya çıkacağı belirtildi. Gümüş'ün cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından hastaneden alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'ya götürüldü.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Sivas, Gümüş, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı

Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 11:42:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde Ölü Bulunan Nagihan'ın Cenazesi Sakarya'ya Gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]