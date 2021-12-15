Üye Girişi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi - Son Dakika

Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi

15.12.2021 11:45
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi

Kastamonu'da yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulunan Ümit Bektaş'ın 4 ay önce öldüğü belirlendi.

Kastamonu'da yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulunan Ümit Bektaş'ın 4 ay önce öldüğü belirlendi. Ayrıca evin dış kapısında bir süredir bekleyen tebligatların olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir süre önce babasını kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan 57 yaşındaki Ümit Bektaş'tan komşuları ve yakınları bir süre haber alamadı. Komşuları ve yakınları Ümit Bektaş'tan uzun zamandır haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, Ümit Bektaş'ın evine giderek çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Polis ekipleri, girdikleri evde Ümit Bektaş'ın iskelete dönmüş cesedi ile karşılaştı. Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Ümit Bektaş'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlk belirlemelere göre 4 ay önce öldüğü ortaya çıktı

Bektaş'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirlenecek. Yapılan ilk belirlemelere göre, Bektaş'ın yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edildiği öğrenildi. Öte yandan, Ümit Bektaş'ın evinin dış kapısında da çeşitli tarihlere ait tebligatların olduğu ve uzun süredir beklediği görüldü.

"Uzun zamandır kendisini görmüyorduk, evde cenazesi bulundu"

Bektaş'ın komşularından İfakat Tiryakioğlu, "10 yıldır burada yaşıyorum. Komşumuzu tanıyoruz fakat kendisiyle gidip gelmişliğimiz yok. İnsanlara selam vermezdi, bizlerde diyalogu yoktu. Böyle birisiydi, yalnız tek başına yaşıyordu. Bir süredir kendisini görmüyorduk, evde bazen sesini duyardık ama bir süredir sesi yoktu, çıkmıyordu" dedi.

Komşularından bir tanesinin kapısının önüne taş koyduğunu anlatan Tiryakioğlu, "Komşularımızdan bir tanesi haber alamayınca kapısının önüne taş koydu. O taşta yerinden kımıldamayınca kapıda açılmayınca aramışlar haber vermişler. Bunun üzerine dün polisler geldi, incelemede bulundu" dedi.

ektaş'ın 4 ay önce öldüğünün belirtildiğini söyleyen Tiryakioğlu, "4 ay olmuş öleli, biz bayadır kendisini buralarda görmüyorduk. Bazen buralardan geçerken görüyorduk" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi

Kazım Karabekir, Kastamonu, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:41 Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı
11:37 Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan gelişme! Gülben, düğünden sonra ağlayarak evden kaçtı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
11:30 Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
11:04 Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi
11:00 Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var
10:58 Konteynerle birlikte havalanan işçinin çaresizlik anları kameralarda
10:54 Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!
İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı         
11:47
Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz? Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz?         
11:46
Haiti'de akaryakıt yüklü kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı Haiti'de akaryakıt yüklü kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı         
11:39
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 11:51:19. #1.12#
SON DAKİKA: Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement