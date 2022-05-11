Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı - Son Dakika
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Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı

11.05.2022 14:16
Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı

Antalya'da evinde ölü bulunan yabancı uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisinin cenazesi, arkadaşları ve yakınları tarafından gözyaşları içinde morgdan alındı.

Antalya'da evinde ölü bulunan yabancı uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisinin cenazesi, arkadaşları ve yakınları tarafından gözyaşları içinde morgdan alındı.

Dün gece Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesindeki 8 katlı apartmanın 4. kat dairesinde yaşayan, yabancı uyruklu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 29 yaşındaki Ali Hassun, eve gelen arkadaşları tarafından hareketsiz şekilde bulunmuştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri Hassun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Hassun'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberle birlikte genç doktor adayının arkadaşları morga geldi. Yapılan otopsinin ardından Hassun'un cenazesi arkadaşları ve yakınları tarafından cenaze aracına alınarak, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderildi. Ali Hassun'un arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı, bazılarının ağladığı görüldü. İlk belirlemelere göre Hassun'un kesici aletle intihar ettiği üzerinde duruluyor. - ANTALYA

Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı
Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı
Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı
Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı
Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı
Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı
Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı
Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı

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Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde ölü bulunan tıp öğrencisinin cenazesi gözyaşları içinde alındı - Son Dakika


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