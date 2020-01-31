Evinde ölü bulunan Ümit Sayın'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde ölü bulunan Ümit Sayın'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Evinde ölü bulunan Ümit Sayın'ın cenazesi toprağa verildi

7 saat önce

Kadıköy'deki evinde ölü bulunan Ergenekon davasının sanığı ve gizli tanıklarından Doç. Dr. Ümit Sayın'ın cenazesi toprağa verildi.

Evinde ölü bulunan Ümit Sayın'ın cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Kadıköy'deki evinde ölü bulunan Ergenekon davasının sanığı ve gizli tanıklarından Doç. Dr. Ümit Sayın'ın cenazesi toprağa verildi.

Sayın için Kızıltoprak'taki Zühtüpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Sayın'ın yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Törende, aile adına taziyeleri Sayın'ın ablası Prof. Dr. Işık Aslay ile yeğeni Okan Aslay kabul etti.

Sayın'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Kurtköy'deki aile kabristanına defnedildi.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve tahliyesinin ardından davanın gizli tanığı olduğu ortaya çıkan Ümit Sayın, 29 Ocak 2010 tarihinde yapılan duruşmada, "dosya kapsamı, delil durumu, suç vasıflarının değişme ihtimali ve cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak" tahliye edilmişti.

Ümit Sayın, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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